Norsk VM-sølv etter kjempebommert – USA best i parallellslalåm

Timon Haugan under lagkonkurransen i VM i alpint i Méribel, Frankrike. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Tittelforsvarer Norge sikret sølv i parallellslalåm for lag i alpin-VM tirsdag. USA vant finalen etter at Timo Haugan gjorde en grov feil.

Dermed ble det 3-2 til USA. Haugan kastet seg ut på toppen, men han var litt for tidlig ute og hektet seg fast i startporten. Dermed avgjorde Tommy Ford for amerikanerne.

Thea Louise Stjernesund, Haugan, Maria Therese Tviberg og Alexander Steen Olsen kjørte de tre første rundene for Norge.

I semifinalen ble det 3-1-seier over Østerrike til det norske laget. Der falt Tviberg like før mål og pådro seg en liten smell i hodet. Lagledelsen tok ingen sjanser og lot henne stå av konkurransen før finalen.

Det gjorde at Kristin Lysdahl kom inn på laget, og hun fikk beskjeden om dette en snau halvtime før hun skulle kjøre for første gang for dagen.

Norge ut Frankrike med 3-1 i kvartfinalen og Belgia med 4-0 i åttedelsfinalen.