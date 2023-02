Sørloth-suksess i Spania – ligger nærmest Benzema og Lewandowski

Alexander Sørloth (til venstre) har storsuksess i Spania om dagen. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Alexander Sørloth scorer høyt på spillebørsene etter nok et mål for Real Sociedad. Nordmannen har bare to superstjerner foran seg på uttellingsstatistikken.