Formel 1-stjerne ut mot nytt forbud: – Vi er ikke på skolen

NTB

Formel 1-stjernen Lando Norris mer enn antyder at Den internasjonale bilsportforbundet (FIA) behandler førerne som barn med forbudet mot politiske ytringer.

De siste sesongene har flere av aktørene brukt Formel 1 som plattform for å fremme politiske budskap. Det ønsker ikke Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) mer av.

Forbundet har fra kommende sesong forbudt førerne å komme med eller vise «politiske, religiøse og personlige uttalelser eller kommentarer». Det grepet har en rekke førere tatt til motmæle mot. Den siste i rekken er Lando Norris.

– Vi er ikke på skolen, og vi burde ikke måtte spørre om alt mulig og si «kan vi gjøre dette?» og «kan vi gjøre det?». Vi er voksne nok til å ta smarte avgjørelser, sier Norris.

Han deltok mandag på McLarens sesonglansering.

Helomvending?

Norris håper førerne med sine uttalelser har lagt tilstrekkelig med press på FIA-toppene til at det blir helomvending i saken.

– Jeg føler at det har vært ganske mye press, og at nok er sagt til at det bør bli helomvending, sier 23-åringen.

– Formel 1 har gjort ting klart rundt hva som er akseptabelt, og jeg står ved at vi skal kunne si hva vi vil og hva vi tror på, legger han til.

Formel 1-sjef Stefano Domenicali sa nylig at han aldri vil kneble noen av utøverne. Også det bidro til økt press på FIA-ledelsen. Domenicali fortsatte med å si at han forventer at FIA avklarer sin posisjon i saken.

Må ikke begrenses

Lando Norris er klar for sin femte VM-sesong. Han er tindrende klar på hvordan ting bør være.

– Det er veldig viktig at det er klart for sjåførene at vi fortsatt kan si våre meninger. Jeg tror ikke regelen bør gå i retning av å begrense hva vi kan gjøre eller si, sier han.

Han legger videre til at verken han eller konkurrentene ønsker å bruke posisjonen de har på en feilaktig måte. Norris hevder han ønsker å «påvirke, veilede og hjelpe» de mange millionene med fans.

Norris endte på sjuendeplass i VM forrige sesong. Denne sesongen har han selskap av Oscar Piastri i McLaren-teamet. 21-åringen erstatter Daniel Ricciardo.