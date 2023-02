Kiev-ordfører: Russiske utøvere må fordømme krigen for å kunne delta i OL

Wladimir Klitschko åpner for at russere kan få delta i Paris-OL. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Kiev-ordfører Vitalij Klitsjko åpner for at russiske utøvere kan delta i Paris-OL. Forutsetningen må være at de offentlig tar avstand fra krigen i Ukraina.