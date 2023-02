Pappas spesialprogram skal gi svensk stjerne full VM-form – går egne veier

Ebba Andersson lader opp til VM på hjemmebane. Foto: Laurent Gillieron/Keystone via AP / NTB

NTB

Mens lagvenninnene trener på eksotiske steder i Mellom-Europa, finpusser den svenske langrenns-gullfavoritten Ebba Andersson formen hjemme hos foreldrene.

Andersson gjorde et pangcomeback i verdenscupen etter koronasykdom nylig og vant tre strake distanserenn. Det gjør henne til stor gullfavoritt under Planica-VM som innledes i neste uke.

Siden verdenscuprennene i franske Les Rousses har lagvenninnene forberedt seg til VM i Toblach eller Livigno. Andersson har på sin side vært hjemme hos mamma og pappa i Sollefteå.

– Jeg har gode erfaringer med å lade opp på Hallstaberget (ved Sollefteå). Jeg har fått gode resultater av det. Så er det en tilleggsdimensjon at jeg hjemme kan jobbe veldig tett med pappa, som er treneren min, sier den svenske stjernen til nyhetsbyrået TT.

Tatt permisjon

Pappa Per-Ola Andersson har tatt permisjon fra jobben som lærer på et skigymnas i tre måneder for å kunne følge opp datteren inn mot VM i Planica. Han har blant annet laget et spesialprogram som gullhåpet skal følge de siste ukene før mesterskapet.

Det skal munne ut i en absolutt toppform.

– Hun trener godt. Det er ikke snakk om å kutte ned på treningen før VM, sier Per-Ola Andersson.

Ebba Andersson sender gjerne av gårde et skremmeskudd til verdenscupleder Tiril Udnes Weng og resten av langrennsfeltet.

– Jeg føler at jeg nærmer meg det (toppform) nå. De siste ukene har det føltes bare bedre og bedre. Ambisjonen er å komme i den aller beste formen under VM. Vi følger planen vi besluttet, og det ser bra ut, sier hun.

Naturlig favoritt

Gullhåpet forsøker ikke å kvitte seg med favorittstempelet.

– Det er sesongens konkurranser som setter meg i den posisjonen. Mitt nivå denne sesongen har pekt mot det, sier Andersson.

Pappa Per-Ola sier 25-åringen finner trygghet i å gjøre forberedelsene til VM på hjemmebane i Sollefteå. Det er hovedpersonen enig i.

– Jeg liker å ta mye ansvar når det kommer til mat. Å lage mat med mamma og pappa, og deretter sette seg ned med dem og spise sammen, betyr mye, sier Andersson.