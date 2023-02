Bjørndalen om Norges VM-suksess: – Litt galere enn de andre

NTB

Norges skiskytterherrer har tatt 30 av 42 pallplasser i verdenscupen i vinter og fem av seks individuelle medaljer så langt i VM. Ole Einar Bjørndalen vet hvorfor.

Forklaringen på dominansen er enkel, ifølge legenden.

– De er litt galere enn de andre, de er villige til å ofre mer, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

I sprintrennet i VM i Oberhof var det fem nordmenn inne topp seks. Løpet ble selvfølgelig vunnet av Johannes Thingnes Bø, som har vunnet 13 av 14 individuelle renn i vinter. Og i jaktstarten var det bare svenske Sebastian Samuelsson som plasserte seg mellom fire nordmenn, på bronseplass

Bjørndalens forklaring på hjemlandets totale dominans er at Norge har ekstremt mange gode talenter som satser hardt.

– Vi har selvfølgelig et landslag, men også mange andre ute i klubbene som satser profesjonelt. Så det er mange som trener ekstremt hardt, altså ekstremt hardt, sier skiskytterlegenden.

Treningsdisiplin

Han mener det ikke handler om at Norge kan mer om skiskyting enn andre, eller at de har funnet på unike treningsmetoder.

– Kunnskapen er overalt. Men hvis jeg sammenligner oss med andre nasjoner, ser jeg at nordmenn er litt mer gale enn andre. De legger ned mer tid, og er villige til å ofre mer for skiskyting. Det er en stor forklaring på at vi ligger langt foran andre når det gjelder treningsdisiplin, sier Bjørndalen.

– Og vi har et ekstremt godt smøreteam, men det har Sverige også, legger han til.

Sturla Holm Lægreid, som er nummer to i verdenscupen etter Thingnes Bø, forteller at hele laget løftes av å ha stryningen som sparringpartner, men også av at alle på landslaget holder et høyt nivå.

– Vi sparrer med hverandre hele tiden. Det er kanskje det som er suksessen, at vi har så mange topputøvere. Johannes er rask på ski, og jeg er effektiv og nøyaktig i skyting. Alle har egenskaper som de bidrar med. Derfor er alle i teamet så gode, sier Lægreid til TT.

– Vi har ikke bredden

De svenske stjernene Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson er imponert over Norges suksess og lagets enorme bredde.

– De møter tøff konkurranse tidlig, og du trenger konkurranse for å utvikle seg. Og for i det hele tatt å komme til verdenscupen og IBU-cupen (nivået under verdenscupen), må du være veldig god. Det er det som utgjør forskjellen. Vi har ikke den bredden, sier Ponsiluoma.

Samuelsson mener i likhet med Lægreid at det også handler om at landslagsløperne sparrer med hverandre.

– Jeg synes de virkelig har fått en god kultur i laget, der de hjelper hverandre på en god måte, sier han.

– Men jeg tror absolutt det er mulig å slå dem. De er veldig flinke, men når jeg og Martin presterer på vårt beste, så er vi der og kjemper med dem. legger Samuelsson til.