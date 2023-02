Arnekleiv inn i stafettdiskusjonen: – En god søknad

Juni Arnekleiv har levert varene så langt i sitt første VM. Hun kan være aktuell for en plass på stafettlaget. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Skiskytteren Juni Arnekleiv (23) har imponert stort i sin VM-debut med to topp-13-plasseringer hittil. Nå er spørsmålet om hun skal inn på stafettlaget.

Arnekleiv fulgte opp den meget sterke 12.-plassen på sprinten med 13.-plass på jaktstarten i Oberhof. Underveis lå hun som nummer tre bak gullvinner Julia Simon og hjemmehåpet Denise Herrmann-Wick.

– Det er vanskelig å oppsummere. Da jeg kom inn på stående, så jeg at det sto «Herrmann, Simon og Arnekleiv», og da tenkte jeg at det måtte være en film eller at jeg var i himmelen, sier Arnekleiv.

Hun var egentlig reserve, men ble kastet inn i mesterskapet da det ble klart at Norge fikk seks plasser på noen distanser. som følge av endrede kvoteregler.

Pangdebut

Etter pangdebuten på sprinten hintet skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen om at Arnekleiv kanskje burde bli vurdert for det norske stafettlaget senere i mesterskapet.

– Det er en stafett som kommer, og det er noen som skyter ustabilt om dagen, så man kan spørre seg hva som skjer der, sa Bjørndalen til NTB.

Det gleder Arnekleiv seg over å høre.

– Jeg tar med meg alt Ole Einar sier, så det er kult å høre at de har troen på meg, sier Arnekleiv til NTB

Dombås-løperen vil ikke ta noe på forskudd, men er selv klar på at hun har levert en god søknad med sine resultater i Oberhof.

– Det er en god søknad, men så vet jeg at jeg kom inn som reserve, så det er vel noen som egentlig har plass foran meg.

I diskusjonen

Landslagstrener Patrick Oberegger sier at trenerteamet evaluerer laget fortløpende.

– Vi har snakket om det og skal se det an i morgen (mandag), sier han til NTB og svarer bekreftende på spørsmål om Arnekleiv er i diskusjonen.

Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold er klare kort på stafettlaget om de er friske. Karoline Knotten, Ragnhild Femsteinevik og Ida Lien er de tre andre på laget.

Røiseland, Tandrevold og Lien var med da Norge tok stafettgull i VM i 2021. Da var også Tiril Eckhoff med på laget.