Johannes Thingnes Bø gjorde samlingen komplett – vant jaktstarten i VM

NTB

Johannes Thingnes Bø fikk endelig slutt på jaktstartspøkelse i VM. Stryningen knuste konkurrentene og tok sitt første VM-gull på distansen.

– Det var ganske perfekt, egentlig. Jeg treffer med alt jeg gjør i dag. Både skigåingen og skytingen, ikke minst, sa Thingnes Bø til TV 2.

Sturla Holm Lægreid fulgte på sølvplass, mens svenske Sebastian Samuelsson sikret bronsen.

– Dette er terningkast seks. Det er vanvittig det han gjør. Han tør å gjøre det løpet han planla. Han har så selvtillit, kommenterte Ole Einar Bjørndalen på TV 2.

Gullet var det eneste Thingnes Bø manglet for å gjøre samlingen komplett. Han hadde vunnet resterende konkurranser i VM, men tok normaldistansegullet sitt i OL i Sør-Korea i 2018.

Thingnes Bø hadde vunnet sprinten tre ganger før uten å ha greid å følge det opp på jaktstarten. Sist var i Beijing-OL i fjor, da han ble nummer sju.

Det er likevel femte VM på rad at Thingnes Bø tar medalje på jaktstarten. Han hadde tre sølv og én bronse fra de foregående verdensmesterskapene.

Brødre-kamp

Begge Bø-brødrene sto uten mesterskapsgull på jaktstart før søndagens VM-øvelse. Dermed brygget det opp til en intens brødrekamp etter deres dobbeltseier på sprinten.

Lillebror Thingnes Bø, som tok gullet på VM-sprinten lørdag, startet 14,8 sekunder foran storebror Tarjei.

Bak dem igjen kom Lægreid og Johannes Dale jaktende som nummer tre og fire.

Men med fire fulle hus og et marsjtempo som manglet sidestykke, var det ingen som var i nærheten av å ta igjen Thingnes Bø.

– Det er helt rått! Han kan gå uten staver sisterunden og vinne likevel, sa Bjørndalen.

– Det er egentlig drømmen det å vinne VM-gull med 20 av 20 treff, sa Thingnes Bø.

Feiret som Haaland

Etter hans siste ståendeserie hadde han til og med tid til å showe litt for det elleville tyske publikummet.

Ved målgang feiret han også som Manchester City-spissen Erling Braut Haaland.

– Han er en av få som er større enn meg i Tyskland om dagen, spøkte stryningen.

Morsdagsgave

Storebror Tarjei røk på to bom på den tredje skytingen, og Lægreid kunne dermed passere ham og sikre sølvet.

– Det er deilig. Å få til 20 treff i dag var det jeg drømte om, og det var det som trengtes for å holde unna for de sultne guttene bak. Da jeg stilte meg på matta på den siste skytingen, rakk jeg å tenke på at det var morsdag og at jeg måtte gi mamma en gave, sa Lægreid til TV 2.

– Jeg tenkte på mamma, og det ble en bra morsdagsgave, så jeg tror hun ble fornøyd, la han til.

Christiansen leverte også meget solid både på standplass og i sporet. Han var plutselig med i medaljekampen etter at han hadde levert tre perfekte serier.

Trippelseieren glapp

Med to bom på både Bø og Christiansen ble det en hard kamp med svenske Sebastian Samuelsson om bronsen, og den gikk svensken seirende ut av.

– Jeg er skuffet siden jeg gjorde en dårlig prestasjon, men likevel var så nærme. Da ble det en rar kombinasjon av å føle å kunne ha fått det til med en litt bedre prestasjon, sa Bø.

Christiansen var også skuffet etter å ha gitt tapt i avslutningen.

– Jeg trenger nok litt trøst, men samtidig er jeg allerede ferdig med det. Det var ekstremt mye bra i dag, og jeg følte meg veldig bra. Jeg gledet meg veldig, sa Christiansen til TV 2.

Geilo-gutten endte til slutt som nummer fem, Johannes Dale som nummer sju og Endre Strømsheim som nummer 13.