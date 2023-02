Kombi-dronningen Gyda Westvold Hansen helt ustoppelig i Schonach

NTB

Gyda Westvold Hansen vinner og vinner i verdenscupen i kombinert. Søndag var hun best igjen.

Hun ledet klart etter hoppingen i Schonach, og langrennet senere søndag ble en defilering. Det var hennes 16. strake seier i verdenscupen.

Det ble norsk dobbeltseier da Ida Marie Hagen ble nummer to. Hun kom inn vel 30 sekunder etter lagvenninnen Westvold Hansen.

Sistnevnte framstår som Norges klart tryggeste gullkort før Planica-VM senere i vinter.

For to helger siden vant Westvold Hansen to ganger i Seefeld.