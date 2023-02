Zuccarello med assist og straffemål da Wild vant

Minnesota Wilds Joel Eriksson Ek (nummer 14) gratuleres av Kirill Kaprizov (97) and Matt Boldy (12) etter scoringen som brakte laget i ledelsen i første periode. Foto: Jim Mone / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Det måtte straffeslag til før Minnesota Wild kunne innkassere seieren mot New Jersey Devils i NHL. Mats Zuccarello sto for en assist og et viktig straffemål.