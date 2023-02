Ujevn runde for Hovland – delt 38.-plass før siste runde

Viktor Hovland spilte en ujevn runde i Scottsdale lørdag. Her fra Pebble Beach forrige helg. Foto: Godofredo A. Vásquez, AP / NTB

Viktor Hovland greide tre birdier på rad midtveis på 3. runde i Phoenix Open, men ellers var det mye rusk. Med en runde på par falt han på listene.

Den norske golfstjernen endte med fire birdier og like mange bogeyer. Han fikk en liten opptur med birdie på det siste hullet og er på delt 38.-plass før søndagens avsluttende runde.

Med to under par totalt er han elleve slag bak Scottie Scheffler, som leder turneringen.

Hovlands start var lovende. Han var nær birdie på de to første hullene, og på det tredje holdt han på å greie eagle. Puttene gikk ikke inn, men det ble birdie på 3. hull, og han var under par for dagen.

Så dukket problemene opp. Han måtte berge par under press på de to neste hullene, og så kom dagens første bogeyer på 6. og 8. hull.

Deretter så det ut som det løsnet for alvor, med birdie både på 9., 10. og 11. hull. På det siste rullet birdieputten inn fra langt hold.

I stedet for å signalisere en sterk avslutning, vendte medgangen til motgang igjen. Det ble bogey på 12., 13. og 15. hull, og dermed var Hovland over par for dagen. Birdien på 18. hull berget iallfall en 71-runde.

Scheffler gikk lørdagens runde på 68 slag og leder turneringen to slag foran canadiske Nick Taylor og spanske Jon Rahm.