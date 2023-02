Eilertsen til slopestylefinale i Calgary

NTB

Snowboardkjører Hanne Eilertsen knep den siste finaleplassen i kvinnenes verdenscuprenn i slopestyle i Calgary. Det ble på bekostning av Bettina Roll.

Eilertsen og Roll ble nummer åtte og ni i kvalifiseringen, og bare førstnevnte får representere Norge i finale søndag. Eilertsen fikk 60,50 poeng for det beste av sine to forsøk i kvalifiseringen, Roll fikk 54,60 som best.

Julia Marino fra USA var best i kvalifiseringen med 80,65. Hele fire canadiske hjemmehåp er finaleklare.

For mennene var det semifinale lørdag, men begge de norske ble utslått i kvalifiseringen fredag. Stian Kleivdal ble nummer 19 og var best av dem som ikke tok seg videre til semifinale. Bendik Gjerdalen mislyktes i begge sine forsøk og endte nede på 37.-plass.

Det er finale både for kvinner og menn søndag.