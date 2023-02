Longstaff skjøt Newcastle til ligacupfinale – 2-1 over Southampton

Sean Longstaff vokste opp som Newcastle-supporter. Tirsdag sendte han favorittklubben til ligacupfinale med to mål mot Southampton. Foto: Owen Humphreys, PA via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

To tidlige scoringer av Sean Longstaff gjorde at returkampen mot Southampton i ligacupen aldri ble spennende. Newcastle er i finale for første gang på 47 år.,