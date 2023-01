IOC slår tilbake etter harde beskyldninger fra Zelenskyj-rådgiver

NTB

Den internasjonale olympiske komité avviser på det sterkeste beskyldningene fra Mikhajlo Podolijak om at IOC er «en pådriver for krig, drap og ødeleggelse».

Podolijak er rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

«IOC er en pådriver for krig, drap og ødeleggelse. IOC ser med glede på at Russland ødelegger Ukraina og tilbyr deretter Russland en plattform for å fremme folkemord og oppmuntrer til videre drap», skriver Podolijak på Twitter.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet onsdag forrige uke for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett.

«Åpenbart har russiske penger som kjøper olympisk hykleri, ikke lukten av ukrainsk blod», skriver Podolijak videre.

I lys av de sterke beskyldningene så IOC seg nødt til å gå ut med en uttalelse mandag kveld.

«IOC avviser på det sterkeste denne og andre ærekrenkende uttalelser. De kan ikke fungere som grunnlag for konstruktiv diskusjon», heter det, ifølge Reuters.

Zelenskyj har hele tiden jobbet for at utestengelsen av russiske utøvere skal fortsette.