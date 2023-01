Eagles til Superbowl – Niners slapp opp for quarterbacker

NTB

Philadelphia Eagles er klar for Superbowl etter å ha slått San Francisco 49ers 31-7 i semifinalen. Bortelaget slapp opp for quarterbacker.

Brock Purdy måtte styre Niners-angrepet etter pause selv om han i begynnelsen av kampen skadet albuen så ille at han ikke kunne kaste. Han måtte inn igjen etter at hans reserve Josh Johnson, som egentlig er lagets fjerdevalg, måtte ut etter en hodesmell.

Udisiplinert spill av Niners-forsvaret førte til 11 straffer for regelbrudd, og Eagles fikk hjelp til å flytte ballen. Et par ballerobringer bidro også til at quarterback Jalen Hurts førte laget sitt til fire touchdown, som alle ble løpt inn. Det siste løp han inn selv.

Mot slutten av kampen kokte det over for frustrerte Niners-spillere, og det oppsto et masseslagsmål som førte til at to spillere fikk matchstraff.

Eagles spiller finale om to uker mot Kansas City Chiefs eller Cincinnati Bengals.

Forbannelse

Niners-quarterbackene har vært forfulgt av skader denne sesongen. Førstevalget Trey Lance og hans reserve Jimmy Garoppolo ble begge langtidsskadd i fjor høst. Niners måtte stole på Purdy, som ble valgt aller sist i fjorårets NFL-draft. Etter å ha blitt hånet som «Mr. Irrelevant» sto han fram som årets stjerneskudd og førte laget til seier etter seier, men søndag rammet forbannelsen også ham.

Det skjedde da Haason Reddick helt i starten av kampen slo ballen ut av hånden hans og sørget for en ballerobring. Med skadd albue måtte Purdy erstattes av fjerdevalget Josh Johnson.

Etter at Eagles scoret i sitt første angrep, førte Johnson gjestene til 7-7 i et angrep der løperbacken Christian McCaffrey sto for de tunge løftene. Så gikk det meste galt.

Avgjort

Med hjelp fra gjestenes regelbrudd scoret Eagles to raske touchdown før pause, løpt inn av Miles Sanders og Boston Scott. Det siste kom etter at Reddick sto for en ny ballerobring.

Så ble også Johnson skadd. Han ble evaluert for mulig hjernerystelse, og Purdy kom inn igjen selv om han ikke kunne kaste med sin skadde albue.

Eagles-quarterback Hurts løp inn et fjerde touchdown for Eagles, og et trepoengspark fra Jake Elliott økte ledelsen til 31-7. Da kunne laget løfte blikket mot finalen i Glendale.