Simeone ga Napoli 13 poengs luke

Giovanni Simeone gratuleres med vinnermålet i Napolis 2-1-seier over Roma. Foto: Alessandro Garofalo, LaPresse via AP / NTB

NTB

Giovanni Simeone ble matchvinner i sluttminuttene da Napoli slo Roma 2-1 og tok et nytt steg mot klubbens første seriegull på 33 år.

Simeone ble byttet inn for Hirving Lozano et kvarter før slutt, og i det 86. minutt avsluttet han et angrep i mange trekk med et vakkert vinnermål.

Victor Osimhen ga Napoli en tidlig ledelse da han tok ned Khvicha Kvaratskhelias innlegg på brystet, lot ballen sprette en gang på låret og banket den i mål før den hadde vært i bakken. Da var det spilt et drøyt kvarter.

Et hardt kjempende Roma-lag solgte seg dyrt og så ut til å bli belønnet med poeng da Stephan El Shaarawy utlignet i det 75. minutt.

Simeone ville det annerledes, og Napoli er 13 poeng foran serietoer Inter. Lazio, Atalanta og Milan følger ytterligere to poeng bak, mens Roma på 6.-plass er 16 poeng bak serielederen.

Leo Østigård og Ola Solbakken var ubenyttet reserve for hvert sitt lag i Napoli.