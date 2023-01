Solbergs Sverige kollapset mot Spania i bronsekampen

Sveriges landslagssjef Glenn Solberg under søndagens bronsekamp mot Spania. Foto: Jessica Gow/TT / NTB

NTB

Glenn Solbergs svenske landslag maktet ikke å vinne bronsekampen mot Spania i håndball-VM. Laget ga fra seg en klar ledelse og tapte 36-39.

Sverige hadde både VM-sølv fra 2021 og EM-gull i fjor å vise til før VM på hjemmebane. Likevel var det Spania som kunne trøste seg med bronsemedaljene.

22.650 tilskuere kunne juble for en sterk førsteomgang og 22-18 på resultattavla til pause.

Etter hvilen kjørte svenskene seg derimot skikkelig fast. Spania kjempet seg tilbake og scoret åtte av de ti første målene i omgangen, deriblant seks på rad da 23-19 ble til 23-25.

Skuffet Solberg

Dermed endret kampbildet seg fullstendig, og Spania tok vare på både momentum og ledelsen kampen ut.

– Jeg er først og fremst skuffet. Vi gjør en veldig god førsteomgang, men så har vi problemer i den andre, spesielt defensivt. Det var tøft å spille mot Spania, sa Glenn Solberg til Expressen.

– De gjorde det de kunne veldig bra, og vi klarte ikke å stoppe det, forklarer Solberg kollapsen.

Kjip plassering

Dermed endte det med VM-bronse til Spania, som røk i semifinalen mot Danmark. Sverige må ta til takke med den sure 4.-plassen.

– Det kjennes tomt. Man forstår nesten ikke at det er over. Vi har investert alt i denne gjengen i en måneds tid, og så blir vi ikke belønnet for det, sa Sveriges landslagsspiller Niclas Ekberg etter kampen.

– Jeg er stolt av spillerne som har prestert så fantastisk. Igjen er vi blant de fire beste lagene og spiller semifinale, sa Glenn Solberg.