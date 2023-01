Ekström vant Race of Champions – Oliver Solberg slo ut faren

Oliver Solberg slo ut faren Petter i Race of Champions søndag, men kom ikke lenger enn til kvartfinale. Foto: Micke Fransson, TT / NTB

NTB

Rallycrossfører Mattias Ekström vant prestisjetunge Race of Champions for fjerde gang da han slo Formel 1-fører Mick Schumacher i finalen i Piteå søndag.

Ekström er dobbel verdensmester i rallycross. Han gjort det sterkt i de årlige dystene der stjerner fra ulike motorsporter konkurrerer i like kjøretøyer. Til glede for hjemmefansen seiret han på snø og is ved Piteå havsbad.

To av de tidligere ROC-titlene hans ble vunnet mot finalemotstanderens far Michael Schumacher. Det var på Wembley i 2007 og på OL-stadion i Beijing to år senere.

– Race of Champions har betydd mye i karrieren min. Det er stort å ha fire seirer, og enda mer spesielt å gjøre det hjemme i Sverige, sa Ekström.

Sin første seier tok han på Stade de France, da Sebastien Loeb ble slått i finalen. Loeb var tittelforsvarer, men han røk ut tidlig søndag.

Lørdag vant Petter og Oliver Solberg lagkonkurransen på overbevisende vis. De forsvarte tittelen de vant i fjor, men søndag ble de satt opp mot hverandre allerede i første utslagsrunde. Oliver, som vant alle sine heat lørdag, slo ut faren.

Oliver Solberg røk selv ut i kvartfinalen mot Thierry Neuville, hans lagkamerat i rally-VM i fjor. Neuville og Sebastian Vettel tapte sine semifinaler.