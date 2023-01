Tysk storspill i kampen om 5.-plassen – Sagosen sløste med sjansene

NTB

De norske håndballgutta fikk det tøft mot Tyskland i kampen om 5.-plassen i VM. Sander Sagosen & co. måtte til slutt se seg slått 24-28.

– Det var langt ifra vår beste kamp, men vi ville virkelig avslutte med en seier, bedyrte landslagssjef Jonas Wille overfor Viaplay.

Det var en svært tett og jevn første omgang, men en god avslutning av tyskerne sørget for 16-13-ledelse til pause.

Etter hvilen fortsatte tyskerne storspillet sitt og gikk fort opp i en seksmålsledelse på 20-14.

Utover i omgangen kneppet nordmennene litt igjen på tyskernes ledelse, men tapte likevel til slutt 24-28.

– Det manglet ikke på motivasjon, men kanskje energi. Vi får ikke ut de siste prosentene, sa Wille.

– Høyere ambisjoner

Norge ender dermed på 6.-plass i verdensmesterskapet i håndball i 2023.

– Vi har høyere ambisjoner enn 6.-plass, men det er også der vi er tippet. Men vi vil til semifinaler og finaler. Plasseringsmessig skulle vi gjerne vært høyere, sa landslagssjefen.

– Hvilket terningkast vil du gi dere selv i mesterskapet?

– Fire. Er det greit? svarte Wille litt usikkert.

Magnus Gullerud ble kampens toppscorer med seks mål. Johannes Golla, Kai Häfner og Luca Witzke scoret fem hver for Tyskland.

Sagosen skuffet

– Det er kjedelig å tape, selvfølgelig. Vi ville jo vinne og avslutte mesterskapet på en ordentlig måte, sa Gullerud til rettighetshaveren.

Sander Sagosen, som har vært en av Norges beste spillere i mesterskapet, scoret kun to mål på åtte skuddforsøk mot Tyskland.

– Det var tøft. Vi har en tøff dag i dag. Gruppa er tom, vi er tomme, men sånn er det. Vi ga alt vi hadde, men i dag hadde vi rett og slett ikke mer, sa Sagosen.

De norske håndballgutta hadde den ene foten inne i semifinalen, men rotet det bort i et ellevilt drama mot Spania. Kvartfinalen utspilte seg over doble ekstraomganger og endte med «tapersluttspill» for nordmennene.

I den første kampen i der vant Norge 33-25 over Ungarn. Sagosen ble kampens toppscorer med sju mål.