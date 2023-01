Ellevill nederlandsk målfest: 5-5

Vangelis Pavlidis, her i aksjon mot Bodø/Glimt i conferenceligaen i fjor, gjorde hattrick for AZ Alkmaar mot Utrecht. Det holdt ikke til seier, for også motstanderen har en målfarlig gresk midtspiss. Med tre mål og to assist fra Anastasios Douvikas fikk gjestene 5-5. Foto: Mats Torbergsen / NTB

NTB

AZ Alkmaar og Utrecht sto for en forrykende fotballkamp lørdag. Ved sluttsignalet sto det 5-5. Begge lag hadde en gresk midtspiss som gjorde hattrick.

Anastasios Douvikas ga gjestene 2-0-ledelse etter et kvarter, og det så mørkt ut for AZ, som med seier ville overnatte på tabelltopp. Med tre mål fra det 20. til det 34. minutt, to av dem signert Vangelis Pavlidis, vendte hjemmelaget til 3-2-ledelse.

Nick Viergever utlignet før pause med assist fra Douvikas. I den andre omgangen fikk Douvikas en scoring annullert av VAR, før han i det 65. minutt fullførte sitt hattrick og ga Utrecht ledelsen igjen.

Innbytter Mees de Wit utlignet til 4-4 før Pavlidis i det 78. minutt scoret sitt tredje mål og jublet for 5-4-ledelse til AZ. To minutter senere scoret Sander van de Streek 5-5-målet. Igjen sto Douvikas for assist.

Utrecht-spissen noterte dermed tre mål og to assist, men det ble bare ett poeng.