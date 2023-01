Danjuma scoret i Tottenham-debuten – Son med måldobbel

Son Heung-min scoret Tottenhams to første mål mot Preston. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Arnaut Danjuma scoret kampens siste mål i debutkampen da Tottenham vant 3-0 på bortebane mot Preston i FA-cupen lørdag.

I en småsyk Harry Kanes fravær scoret Son Heung-min de to første Spurs-målene, på vakkert vis. Han hadde bare ett mål på sine foregående 17 kamper for klubb og landslag.

Hjemmelaget fra nivå to tettet lenge igjen for Premier League-laget, men havnet under da Son banket til fra om lag 25 meter. Sørkoreaneren bøyde ballen ned i venstre hjørne og sendte bortesupporterne til himmels etter 50 minutters spill.

Og 30-åringen var ikke ferdig. Snaue 20 minutter senere flikket Ivan Perisic ballen inn til Son i 16-meteren, og han satte inn 0-2 også.

– Jeg trengte de målene for selvtillitens skyld. Det var veldig viktig. Jeg fikk ballen i posisjoner der jeg liker å skyte. Jeg hjalp laget å gå videre, og jeg er veldig fornøyd, sa Son til BBC.

20 minutter før slutt ble Arnaut Danjuma byttet inn til sin Tottenham-debut. Nederlenderen kom til klubben så sent som onsdag, hvor han signerte en leiekontrakt ut sesongen. 25-åringen eies av spanske Villarreal.

Danjuma trengte ikke mer enn 16 minutter på banen før han satte inn sitt første mål for de liljehvite.

Dermed er Tottenham klar for den femte runden i FA-cupen. Tidligere lørdag sikret også Leicester, Leeds, Southampton og Bristol City seg avansement.