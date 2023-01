Aké sendte Manchester City videre i FA-cupen – Ødegaard måtte gratulere Haaland

NTB

Nathan Aké ble matchvinner da Manchester City tok seg til åttedelsfinale i FA-cupen med 1-0-seier i storkampen mot serieleder Arsenal.

Erling Braut Haaland ble holdt i stramme tøyler av Arsenal-forsvaret og greide ikke å fortsette sitt scoringsrush, men tre av lagkameratene samarbeidet om vinnermålet i det 64. minutt.

Innbytter Julian Alvárez hadde vært på banen bare noen minutter da den argentinske verdensmesteren fikk rom og prøvde skuddfoten fra nesten 25 meter. Ballen slo i stolpen bak Arsenal-keeper Matt Turner. Jack Grealish gjenvant ballen i feltet og dro på seg to motspillere før han hælsparket til Aké. Venstrebacken plasserte ballen følsomt inne ved lengste stolpe.

Nathan Aké takker Jack Grealish for assist etter sin matchvinnerscoring i FA-cupkampen mot Arsenal.

– Det er første gang jeg har scoret med høyre, så jeg er veldig fornøyd, sa Aké til ITV.

– Vi møtte et vanskelig lag som presset høyt og gjorde det vanskelig for oss. Vi måtte bruke Erling mer enn vi pleier, men i 2. omgang var vi bedre og fikk spille mer av vårt spill.

Det ble eneste mål i en kamp som levde opp til forventningene. Det var høyt nivå på duellen mellom nummer en og to på Premier League-tabellen.

Arsenals beste sjanse til utligning kom i det 67. minutt, da Granit Xhaka sendte en ball bak forsvaret med retning mot Eddie Nketiah på blank goal. Aymeric Laporte kastet fram en lang tå og sørget for at han ikke traff.

Erling Braut Haaland på raid fulgt av Thomas Partey i FA-cupkampen mellom Manchester City og Arsenal.

Tøffe dueller

Mens Haaland spilte hele kampen i et toppet City-lag, hadde Mikel Arteta gjort seks endringer i laget som slo Manchester United søndag, og Martin Ødegaard satt på benken med flere andre som normalt er førstevalg.

Ødegaard kom inn for Bukayo Sako det siste drøye kvarteret, men kunne ikke avverge nederlaget.

Nå har Arsenal bare Premier League og europaligaen å konsentrere seg om, mens City er med i tre turneringer.

Rob Holding var i duell etter duell med Haaland, og han levde ofte opp til etternavnet sitt. Etter en snau halvtime lå nordmannen nede et par minutter etter et ublidt møte med Arsenal-stopperens albue i en luftduell, men han svarte riktig på spørsmålene han fikk og kunne fortsette.

I det 42. minutt fikk Holding kampens første gule kort etter å ha dratt ned Haaland som var på vei forbi ham, og Arteta byttet ham klokelig ut med William Saliba ved pause.

Trossard-show

Arsenal innledet kampen best. Leandro Trossard imponerte i sin første kamp fra start etter overgangen fra Brighton. I det 5. minutt viste han dribleferdighetene og kjørte rundt med John Stones og Rico Lewis før han sentret til Takehiro Tomiyasu, som fyrte løs. Stefan Ortega i målet slo ut.

Lewis hadde sin fulle hyre med Trossard, og i det 21. minutt skjøt belgieren selv etter å ha tatt seg forbi City-backen. Ortega svarte med en god enhåndsredning, og returen ble klarert under hardt press.

Mellom de to Arsenal-sjansene var Haaland frampå i det 9. minutt. Han brøt gjennom da Holding misset på et gjennomspill, men Turner var våkent utenfor 16-meteren og klarerte. På returen prøvde Haaland et brassespark, men Tomiyasu klarerte uten store problemer.

Citys største sjanse i første omgang sto Kevin De Bruyne for i det 25. minutt, da han skar inn på banen og fra 20 meter skrudde ballen rett utenfor lengste kryss.

Haaland fikk sjansen igjen etter en pasningsfeil av Kieran Tierney i det 39. minutt, men Gabriel presset ham nok til at ballen gikk langt utenfor.

På overtid i omgangen pådro Stones seg en hamstringskade og ble byttet ut. Skaden var et skår i City-gleden.