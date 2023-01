Benzema ble derbyhelt: Real Madrid videre i cupen

Karim Benzema har her akkurat sendt Real Madrid i ledelsen mot Atlético Madrid i ekstraomgangene i den spanske cupen. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

NTB

Real Madrid er semifinaleklar i den spanske cupen etter å ha slått naboen Atlético Madrid 3-1. Karim Benzema styrte inn det avgjørende målet i ekstraomgangene.

Den franske storscoreren nølte ikke da en ball fra Vinícius Júnior kom sprettende mot ham i en befolket Atlético-boks. Benzema slo til på direkten og traff svært godt.

Målet kom på tampen av første ekstraomgang. Fem minutter tidligere ble gjestenes Stefan Savic utvist for to gule kort, og i undertall ble det for tøft å holde unna på Santiago Bernabéu.

I kampens siste sekunder la Vinícius Júnior på til 3-1.

Tidligere på kvelden tok Atlético ledelsen etter snaut 20 minutter. Det sørget tidligere Real-spiss Álvaro Morata for da han umarkert satte ballen i et åpent bur.

Etter baklengsmålet trappet Real Madrid opp aggressiviteten, men det ga også rom for gjestene å bolte seg i. Sjanser kom det flere av i begge ender av banen.

Det intensive spillet som preget førsteomgangen, fortsatte etter hvilen. Stemningen på stadion ble stadig hetere i Real Madrids desperate scoringsjakt, og tolv minutter før full tid kom uttellingen. Som innbytter satte Rodrygo ballen bak Atlético-keeper Jan Oblak.

Madrid-derbyet skaper stor furore. I forkant av torsdagens møte ble en dukke ikledd drakten til Vinícius Júnior observert hengende etter halsen fra en bro i den spanske hovedstaden. Begge klubber og La Liga har fordømt handlingen.