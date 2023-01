Astrid Uhrenholdt Jacobsen slår tilbake mot NRK

Astrid Uhrenholdt Jacobsen reagerer kraftig mot NRK, som meldte at hun hadde tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere i idretten.

NRK meldte torsdag kveld at Jacobsen, som leder for den norske utøverkomiteen hadde tatt til orde for å inkludere russiske og belarusiske utøvere i idretten igjen i et møte med IOC. NRK henviste til flere kilder, men hadde ikke fått den tidligere langrennsstjernen selv i tale.

Sent torsdag kveld svarer hun på påstandene overfor VG. Hun er uenig i fremstillingen:

– Konsekvensen av å skrive så upresise ting er at jeg får masse hat, folk blir sinte og det ligger jo i sakens natur at det er masse følelser involvert. Det foregår grusomheter i krigen i Ukraina, det er så stor urettferdighet, sier hun til VG og fortsetter:

– Jeg har ikke møtt noen i idrettsbevegelsen som støtter krigshandlingene. Det er så jævlig uansett hvordan du vrir og vender på det. Og krigen blir bare verre og verre.

I NRK-saken, som blant annet ABC Nyheter også refererte til, hevder de å ha kilder på at Jacobsen i møtet skal «ha anerkjent utfordringene krigens brutalitet skaper i idrettsverdenen, men samtidig gitt uttrykk for at utøvere ikke kan ekskluderes på bakgrunn av hvilket pass de har».

Overfor VG reagerer hun på NRKs fremstilling og presiserer at det aldri har vært snakk om å gjøre noe med sanksjonene mot russiske myndigheter eller den russiske olympiske komité. Det skal heller ikke ha vært fattet noe vedtak i den norske utøverkomiteen.

NRK: Forsøkte i lang tid å få henne i tale

Sportsredaktør i NRK, Espen Langfeldt Olsen sier til samme kanal at de har forsøkt å få Jacobsen i tale om temaet i lang tid og at de er trygge på kildene sine.

Jacobsen, som er utdannet lege, sier til VG at hun har jobbet sene vakter på legevakten og ikke var tilgjengelig før klokken 22. torsdag kveld.

– De trykket noe de vet jeg ikke har muligheten til å svare på før senere i kveld. Og jeg har en samfunnskritisk jobb som ikke kan utsettes for å sitte på telefon. Det er de kjent med, sier hun.

Diskutert ut fra verdiståsted

Hun presiserer at temaet om russiske utøveres mulige retur til den internasjonale idretten er brennhett og at temaet er diskutert ut fra «verdiståsted».

– Vi har ikke fattet noe vedtak i den norske utøverkomiteen. Jeg tok til orde for å diskutere dette verdibasert i første omgang. Det er det vi har gjort i første runde. Vi så ikke på alt det praktiske rundt hvordan man skal få det til å funke. Eller om det kan funke i det hele tatt.

Hun fremhever at det er problematisk å utestenge noen kun på bakgrunn av passet deres og at det ifølge FN er diskriminerende.

– Det er et brudd på menneskerettighetene. Det må være andre ting som ligger til grunn for utestengelse av enkeltutøvere. Utestengelsen av myndighetene ligger som sagt fast. Det er mitt poeng, sier Jacobsen.