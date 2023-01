Ny idrettskrets varsler nei til strømming av ungdomsidrett – dette sier kretstoppene

NTB

Styrelederen i Troms og Finnmark idrettskrets vil foreslå å si nei til strømming av ungdom under 18 år i idretten. Slik er ståstedet til de elleve kretsene.

– Jeg vil foreslå å vedta et nei til det på styremøtet 11. februar, forteller styreleder Geir Knutsen i Troms og Finnmark til NTB.

Han forteller at han fullt ut støtter styret i Trøndelags idrettskrets, som vedtok nei til strømming av ungdomsidretten sist helg.

Oslo har allerede gjort et vedtak og sier nei. Blant argumentene har styret skrevet at det «for andre vil være en ny barriere for deltakelse».

NTB har kontaktet alle de elleve idrettskretsene. Ingen av de ni resterende kretsene har vedtatt et nei, men flere kan komme til å gjøre det i løpet av denne uken. Nordland og Møre og Romsdal idrettskrets har styremøte torsdag og skal ta opp spørsmålet.

Ikke avgjort

Innlandet idrettskrets kom ikke fram til noe vedtak på sitt siste styremøte.

– Vi ønsket å gå mer inn i problemstillingen. Det blir et punkt igjen på styremøtet i februar, sier Inger Lilleby Fløgum til NTB.

Styrelederen opplyser at dialogen med Norges Idrettsforbund (NIF) er god.

Rogaland idrettskrets støtter NIFs linje i saken. NIF har vedtatt å følge utviklingen nøye og har bedt generalsekretær Nils Einar Aas legge fram en ny sak for styret i sommer. Det samme gjør idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Vestland og Agder.

– Vi ønsker et detaljert nasjonalt vedtak som ivaretar tryggheten til hver enkelt ungdom. Dette vil vi signalisere inn til NIF som et innspill i deres arbeid med saken, skriver Vestlands styreleder Nils R. Sandal til NTB.

Viken skal ta stilling til spørsmålet 14. februar.

Ønsker ikke kommersialisering

Trøndelags kretsstyre sitt vedtak sist helg var tydelig:

«Konklusjonen ble at man ikke kan se at dette er til ungdommens beste og definisjonen av ungdom settes da til de under 18 år. I tillegg er kommersialisering av ungdomsidretten noe vi ikke ønsker, toppidrett og voksenidrett er ok å kommersialisere», skrev kretsen tidligere denne uken.

Standpunktet er på linje med signalene fra barneminister Kjersti Toppe (Sp).

– Ideelt sett støtter jeg en 18 års aldersgrense, og at det i alle fall må stilles strenge krav til samtykke, sa Toppe til NTB nylig om debatten som har rast i norsk idrett.

Automatiske kameraer skal etter planen monteres i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

Felles plan

Flere uheldige episoder er samtidig blitt avdekket, blant annet av VG. Det har ført til tøff kritikk fra ulike hold og en stans i utrullingen av kameraer og strømming.

Trøndelag idrettskrets har uttalt at vedtaket som er gjort kan bli revurdert om det kommer nye momenter i utredningen.

I tiden som kommer skal Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene utarbeide en felles plan for det videre utredningsarbeidet rundt strømmingen. Det vil bli gjennomført ekstern analyse og kvalitetssikring og arbeides i fokusgrupper. En foreløpig rapport skal foreligge 1. mai.

MyGame-ledelsen har i likhet med Toppe og andre stilt seg bak beslutningen om å pause prosjektet.