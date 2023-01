Ny ball skaper usikkerhet for Mol og Sørum: – Kom veldig brått på

NTB

I dag starter verdenstourfinalen i sandvolleyball i Qatar. For første gang på 13 år tar proffene i bruk en ny ball.

Endringen har gitt miljøet en usikker opptakt til turneringen.

– Den første gangen vi fikk ballen i hendene, kjentes den ut som en sånn man kjøper på bensinstasjonen. Så har vi brukt den litt og blitt mer vant til den, men førsteinntrykket var litt sånn «oi, hva i alle dager er dette?», sier Anders Mol til NTB.

Sandvolleyballproffene har spilt med den samme ballen de siste 13 årene og er blitt mer enn vant til den gamle lærkula. Nå byttes den ut med en tyngre versjon i hardt skinn.

Ifølge Mol er den en markant forandring.

– Skinnet minner litt om en innendørsball med litt hardt skinn. Den forrige ballen hadde litt mer lærfølelse, en litt sprettende følelse. Den nye spretter helt annerledes i hånden, forteller Mol og fortsetter:

– Den har også noen porer i seg som den andre ikke hadde, så den flyter veldig annerledes. Den flakker litt mindre og går litt fortere i lufta.

Stor snakkis

Mol skal sammen sin makker Christian Sørum spille om å vinne verdenstourfinalen i Qatar. I alt stiller ti herrelag.

– Det kommer til å bli litt utfordrende med ny ball i den første turneringen. Den er seks eller sju gram tyngre, og det har litt å si, mener Mol.

– Foreløpig er det nytt for alle, og det blir spennende å se hvordan folk håndterer det. Trenere og spillere har allerede fått mer vondt i skuldrene fordi ballen er tyngre og spretter dårligere, sier Sørum til NTB.

Nordmennene fått testet ut ballen i to snaue uker, men er fortsatt usikker på om de drar noen fordel av det nye arbeidsverktøyet.

– Det vi har opplevd, er at vi kanskje kan kakke til ballen litt mer, at den vil droppe litt fortere på grunn av at den er tyngre. Men det er bare en hypotese vi har. Vi må teste det litt ut denne uken, sier Mol.

– Det er litt vanskelig å si. Jeg føler det er noen andre lag som føler de har en større fordel. De har kanskje en veldig kjapp serve, hvor flakken ikke har så mye å si, påpeker Sørum.

Dårlig forvarsel

Sandvolleyballduoen fikk i likhet med resten av verdenseliten vite om den nye ballen så sent som i november. De har ikke vært med å utvikle den, og er kritiske til at de ikke fikk noe forvarsel.

– Det kom som en overraskelse. De nevnte noe om ny ball i mars-april i 2021, men så hørte vi ikke noe om det før på slutten av 2022, sier Mol.

– Nå er det OL-kvalik-sesong og poengene begynner å telle, så da tenkte vi at det var begrenset hvor ny den kom til å bli. Men så fikk vi den i januar, så det kom veldig brått på.

– Er dere skuffet over at dere ikke fikk være med på utviklingen, og at dere ikke ble varslet tidligere?

– De kunne varslet det tidligere, det synes jeg. I og med at det er en så radikal endring, så kunne de varslet det litt før. Nå ble det en overraskelse alle fikk i november. Da ble det litt sånn «what?», svarer Mol.