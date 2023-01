Reiten tildelt Gullballen i norsk fotball for 2022

NTB

Guro Reiten er kåret til årets spiller på kvinnesiden i norsk fotball av Norges Fotballforbund.

NFF offentliggjorde vinnerne av Gullballen-prisen på både dame- og herresiden onsdag. Erling Braut Haaland vant prisen for menn.

Gullballen er en etterfølger av Kniksenprisen.

Reiten har et sterkt år bak seg for klubblaget Chelsea.

– Det er veldig hyggelig å få en sånn pris og et bevis for min del at det har vært en ganske god sesong. Det er det beste året jeg har hatt. Jeg har fått vist hva jeg er god for, fått mye tillit, og det igjen gjør at man går utpå med selvtillit. Jeg har fått bidra til mange mål og artig fotball, sier Reiten.

Den norske Gullballen har blitt delt ut siden 2014. Stefan Johansen var da første mottaker av prisen. I årene som fulgte ble den delt til enten en dame- eller herrespiller. Ada Hegerberg vant i 2015 og 2016, mens Joshua King gikk seirende ut i 2017.

Fra 2018 har det vært delt ut separate gullballer til kvinner og menn. I 2018 ble Hegerberg igjen vinner sammen med landslagskeeper Rune Almenning Jarstein.

Caroline Graham Hansen har vunnet de tre siste årene på herresiden, mens Martin Ødegaard (2019) og Haaland (2020 og 2021) har gått seirende ut på herresiden.