NTB

Per-Mathias Høgmo ledet Häcken til et oppsiktsvekkende seriegull i Allsvenskan forrige sesong. Nå har han signert ny kontrakt med den svenske klubben.

Häcken opplyser om Høgmos nye avtale på egne nettsider onsdag.

– Jeg er veldig glad for å forlenge kontrakten. Det føles veldig bra og motiverende. Jeg trives godt her, og sammen har vi tatt store steg i løpet av tiden jeg har vært her, sier trenerprofilen.

Nordmannen hadde i utgangspunktet kontrakt ut kommende sesong, men har nå forpliktet seg til de svenske mesterne ut 2024-sesongen.

– Det føles gøy og viktig for oss å beholde Per-Mathias for de kommende utfordringene vi står overfor. Han er et viktig tannhjul i vår konstruksjon, og en person som driver vår daglige virksomhet på en fantastisk måte, sier Häckens sportslige leder Martin Ericsson.

– Jeg er personlig takknemlig for å ha hans ferdigheter, lederskap og drivkraft ved min side i vårt forsøk på å ta ytterligere steg med Ballklubben i årene som kommer. Kontinuiteten med hele lederstaben gir oss et sterkt fundament både på kort og lang sikt, fortsetter han.

Sommeren 2021 lå Häcken sist i Allsvenskan. Så kom Högmo inn og forandret alt.

– Siden jeg kom hit har det vært fint å bli kjent med klubben, menneskene og fasilitetene vi har her. Summen av det er at du nyter hver dag på jobb. Det er et inspirerende miljø å jobbe i. Det er mange dyktige folk, samtidig som du gir mye, lærer du mye og får mye tilbake, sier Høgmo.

I fjor tok Häcken sitt første svenske seriemesterskap noen gang.