Spansk storavis før VM-kampen: – Norge ikke lenger avhengig av Sagosen

Sander Sagosen er mannen den spanske avisen analyserer før VM-kampen onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Spania har merket seg endringene i det norske håndballandslaget under Jonas Wille. Avisen Marca peker på mindre belastning for Sander Sagosen som et gode.