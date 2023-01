Zelenskyj til Macron: – Ingen plass for russere i Paris-OL

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron at russere ikke må få delta i Paris-OL neste år.

– Vi diskuterte diplomatiske steg for å få slutt på krigen. Jeg understreket særlig at utøvere fra Russland ikke bør ha noen plass i OL i Paris, skrev Zelenskyj på Telegram etter telefonsamtalen med Macron.

Det var tirsdag elleve måneder siden Russlands invasjon i Ukraina.

Zelenskyj ba forrige måned IOC-president Thomas Bach om å stenge døra til OL-deltakelse for russiske utøvere.

Et olympisk toppmøte tidligere i desember, som samlet IOC-ledere, presidenter i flere internasjonale særforbund, ledere av nasjonale OL-komiteer og andre representanter for idretten, hadde da åpnet døra på gløtt for russisk og belarusisk deltakelse i OL.

Deltakerne sluttet seg enstemmig til et ønske fra Den asiatiske OL-komiteen om å la utøvere fra de to landene delta under nøytralt flagg og uten nasjonalsang, under forutsetning av at utøverne respekterer OL-charteret og sanksjonene som forbyr nasjonalsymboler.