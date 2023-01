Graham Hansen tilbake på treningsfeltet etter langt skadeavbrekk

Caroline Graham Hansen nærmer seg et kampcomeback.

NTB

Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen er tilbake i trening med lagvenninnene etter lårskaden som har kostet henne mange måneder på sidelinjen.

Tirsdag postet Barcelona et bilde av den norske spilleren på sin Twitter-konto. I teksten som ledsager bildet heter det at Graham Hansen er tilbake på treningsfeltet.

Det gis ingen tidshorisont for når hun kan være aktuell for spille kamper.

Rett før jul sa Barcelona-sjef Jonatan Giráldez at han håpet å kunne benytte seg av Graham Hansen i kamp på nyåret. Januar var videre nevnt som tid for et mulig skadecomeback.

Barcelonas nummer ti har vært ute med en hamstringskade siden mesterligaoppgjøret mot svenske Rosengård i slutten av oktober.

Graham Hansen har hittil spilt 103 kamper for Barcelona.

I fjor sommer opplyste 27-åringen at hun tar pause fra landslaget på ubestemt tid. Hun står med hele 97 landskamper.