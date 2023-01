Formel 1: Hamilton åpner opp om rasisme på skolen – fikk bananer kastet etter seg

NTB

Formel 1-stjernen Lewis Hamilton sier tiden som ung skoleelev var den mest traumatiserende og vanskelige i hele hans liv. Han ble utsatt for mobbing og rasisme.

Formel 1-stjernen åpner opp om trakasseringen og de mange rasistiske episodene i podkasten On Purpose som ble sluppet mandag.

38-åringen, som forbereder seg til en ny sesong, gir et svært ærlig innblikk i hvordan barneårene i en landsby utenfor London opplevdes.

– For meg var skolen den mest traumatiserende og vanskeligste delen av livet mitt så langt. Allerede som seksåring ble jeg mobbet, sier Hamilton.

På skolen han gikk på i barneårene, var han én av kun tre fargede barn. Ifølge Formel 1-stjernen ble han mobbet på ulike måter av skolekamerater som var større og sterkere enn ham selv.

– Og du hadde de konstante episodene, tingene som enten ble kastet på deg, som bananer, eller folk som brukte N-ordet på en så vanlig måte. Det var vanskelig for meg, sier Hamilton.

Undetrykte mye

På ungdomsskolen var det ifølge motorsportstjernen seks eller sju fargede barn av 1200 som gikk der. Hamilton sier «tre av oss» satt utenfor rektors kontor hele tiden.

38-åringen sier han følte at systemet var imot ham, og at han som følge av dette undertrykte «mange ting».

– Jeg følte ikke at jeg kunne gå hjem og fortelle foreldrene mine at barna fortsatte å kalle meg N-ordet, eller at jeg ble mobbet og banket opp på skolen i dag, sier han – og legger til:

– Jeg ville ikke at faren min skulle tro at jeg ikke var sterk.

Hamilton er fortsatt den eneste fargede Formel 1-føreren. Han har som voksen startet opp blant annet Mission 44, en organisasjon som tar sikte på å forbedre livene til mennesker fra underrepresenterte grupper.

Tenker på framtiden

Hamilton er inne i sitt siste kontraktsår med Mercedes, men det er ventet at han forlenger avtalen.

I podkast-episoden som ble sluppet mandag forteller han om tankene rundt det som skal skje etter at karrieren er over.

– Det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig når jeg slutter å kjøre. Jeg har gjort det i 30 år. Når du stopper, hva skjer da? sier veteranen ærlig.

– Når jeg gir meg vil det oppstå et stort hull, så jeg prøver å fokusere og finne ting som kan erstatte det og være like givende, legger han til.

Formel 1-sesongen innledes i Bahrain første helgen i mars.