Medier: Frank Lampard sparket i Everton

NTB

Den engelske fotballegenden Frank Lampard skal ha fått sparken som manager i Everton etter svake resultater.

Både Daily Mail og Sky Sports hevder å kjenne til avgjørelsen som skal ha blitt tatt mandag.

Lampard har hatt ansvaret for Everton siden 31. januar i fjor, men engelskmannen har ikke klart å få sving på det blåkledde maskineriet.

Everton ligger på 19.-plass i Premier League med kun 15 poeng etter 20 serierunder. Liverpool-klubben står med åtte strake kamper uten seier i ligaen. Lørdag ble det 1-2 hjemme mot Brighton.

Lampard debuterte som trener i Derby i 2018, hvor han oppnådde stor suksess. Sesongen etter tok han over roret i Chelsea, hvor det langt fra ble noen eventyrhistorie.

Klubblegenden fikk ikke engang fullføre to hele sesonger i sjefsstolen på Stamford Bridge.

Et drøyt år senere var han tilbake i manesjen da han tok over etter Rafael Benitez i Everton. De kongeblå lå da helt nede på 16.-plass, fire poeng over Newcastle på nedrykksplass. Den tidligere midtbanespilleren klarte imidlertid å berge plassen med et nødskrik forrige sesong.

Siden Lampard tok over roret i Everton har klubben brukt over 800 millioner kroner fordelt på fem spillersigneringer.