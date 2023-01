Niners til NFL-semifinale etter sliteseier mot Cowboys

NTB

San Francisco slet med å få sving på angrepsspillet, men gjorde nok til å slå Dallas Cowboys 19-12 i NFL-kvartfinalen.

Quarterback Brock Purdy, kjent som «Mr. Irrelevant» etter at han ble valgt aller sist i fjorårets NFL-draft, har fortsatt sjansen til å skrote den merkelappen for godt ved å ta Niners til klubbens første tittel siden 1995. Han strålte ikke søndag, men gjorde heller ikke grove feil som Cowboys-quarterback Dak Prescott gjorde.

Forsvarene dominerte kampen, men i slutten av 3. periode våknet hjemmelagets playmakere i angrepet som ga Niners lagets første touchdown og ledelsen for godt. Særlig briljerte George Kittle med et ellevilt pasningsmottak der han sjonglerte ballen før han greide å gripe den. Den spratt blant annet to ganger på hjelmen hans. Christian McCaffrey våknet også til liv, og det var han som løp inn poengene fra to yards.

Både før og etter det sparket kicker Robbie Gould alle lagets poeng. På avsparket etter 16-9 var det dessuten han som berget Niners da KaVontae Turpin truet med å løpe ballen tilbake til touchdown. Som siste spiller taklet han Turpin nær midtstreken, og Cowboys måtte nøye seg med tre poeng i angrepet.

Gould økte selv til 19-12 med sitt fjerde trepoengspark i kampen.

Kostbart

Cowboys-kicker Brett Maher ble i forrige sluttspillrunde den første som har misset fire ekstrapoeng i en NFL-kamp. Da han misset ekstrapoenget også etter Cowboys' touchdown i 2. periode søndag, mistet han trenernes tillit. Det ble kostbart.

På stillingen 6-6 i slutten av første halvdel var Cowboys i posisjon til å sparke lederpoengene, men Maher ble stående på sidelinja. Prescott sikret fire nye forsøk med et løp, men fortsettelsen ble katastrofal. Først pådro løperbacken Tony Pollard seg en ankelskade som sendte ham ut av kampen, og rett etter kastet Prescott for annen gang i kampen en feilpasning som havnet i hendene til en Niners-spiller. I stedet for Cowboys var det Niners som fikk ta ledelsen.

Hjemmelaget greide ikke å score touchdown i første halvdel, men tre trepoengspark fra Gould ga 9-6-ledelse halvveis. Det tredje sparket kom ett sekund før pause, i angrepet som var resultat av den siste ballerobringen.

Slo tilbake

Etter pause rehabiliterte Maher seg etter at også Cowboys fikk en ballerobring. Jay-Jay McCloud glapp ballen til motspiller da han skulle løpe tilbake et spark, og Maher kunne sparke utligningen fra 25 yards. Senere sparket han reduseringen til 12-16 fra 43 yards.

Det hjalp ikke Cowboys, som ikke har vært i semifinale på 27 år og må vente videre.

Bare New England Patriots og Pittsburgh Steelers (seks hver) har flere superbowltitler enn Niners’ og Cowboys’ fem, men ingen av søndagens rivaler har triumfert siden midten av 1990-tallet Det er Niners som fortsatt har sjansen til å rette på det i år.

Laget gjester Philadelphia Eagles i semifinalen om en uke.