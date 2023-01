Real Madrid-stjernene svarte Barcelona i tittelkampen

Karim Benzema jublet for 1-0-scoringen mot Athletic Bilbao. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB

NTB

Karim Benzema scoret i femte La Liga-kamp på rad og sørget for at Real Madrid fortsatt er ikke mer enn tre poeng bak tabelltopp etter 2-0 over Athletic Bilbao.