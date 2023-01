Carlsen slo Caruana – med i kampen om turneringsseieren

Magnus Carlsen slo til med en solid seier over Fabiano Caruana i Wijk aan Zee-turneringen i Nederland. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Magnus Carlsen slo til med en solid seier med svarte brikker over den gamle rivalen Fabiano Caruana i Wijk aan Zee-turneringen i sjakk.

Dermed har Carlsen etter en tung start meldt seg på i kampen om turneringsseieren til tross for at lederen Nodirbek Abdusattorov er 1,5 poeng foran.

Det var en klassisk duell mot Caruana. Amerikaneren har ofte vært en lei nøtt for Carlsen, men denne gangen lyktes nordmannen også med svarte brikker.

Carlsen har nå vunnet tolv partier dem imellom i klassisk sjakk, mens Caruana har vunnet fem. Hele 38 ganger har det endt med remis mellom de to duellantene.

Det gikk rask for spillerne fram til 15 trekk. Da brukte Caruana noen minutter, mens Carlsen brukte litt over tolv minutter på sitt trekk. Caruanas 22. trekk viste seg å være en liten blemme, for plutselig spratt prosentene til Carlsen-seier til 98 på TV 2s sjakktermometer.

Etter 33 trekk måtte Caruana gi seg. De to møttes i VM-duell i 2018 hvor som kjent Carlsen var best.

Caruana var blant spillerne som led mest under pandemien ettersom det var lite av langsjakkturneringer, som er hans store styrke.

Tirsdag skal Carlsen ut mot indiske Dommaraju Gukesh i den niende runden i turneringen.