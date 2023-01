Nok en seier til de norske skiskytterherrene – vant stafetten i Anterselva

Johannes Thingnes Bø gikk tredje etappe for Norge på stafetten i Anterselva. (AP Photo/Matthias Schrader)

NTB

Vetle Sjåstad Christiansen var tilbake som ankermann og sikret Norges sjuende stafettseier på rad da de norske herrene vant i Anterselva.

Norge har vært suverene denne sesongen og sto med tre av tre mulige stafettseiere før rennet søndag. Det norske laget måtte derfor tåle å bære favorittstempelet i konkurransen.

Det virket de ikke nevneverdig plaget av da de vant stafetten i Anterselva på overlegent vis. Frankrike endte som nummer to, minuttet bak. Tyskland tok tredjeplassen, godt over to minutter bak Norge.

Med nok en seier er det norske laget favoritter til å vinne disiplinen i VM. Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø vil likevel ikke inkassere seieren på forhånd.

– Oberhof er vel den arenaen som gjennom historien har bidratt til størst utslag på stafett. Der kan alt skje. Kanskje er det det som må til for at konkurrentene våre skal ha en sjanse per dags dato, sa Thingnes Bø til NRK etter løpet.

God start

Sturla Holm Lægreid åpnet godt for det norske laget og brukte kun ett ekstraskudd på sin etappe. Tarjei Bø kunne dermed gå ut på andreetappen i tredjeposisjon, 12 sekunder bak teten.

Bø brukte et ekstraskudd på liggende skyting, men gikk godt i sporet og holdt Norge i kontakt med ledende Frankrike. På stående skyting leverte Bø prikkfritt og gikk Norge opp i ledelse.

Ess i ermet

Norges ess i ermet var Thingnes Bø på tredjeetappen. Stryningen er i kjempeform og leverte på sedvanlig vis en strålende prestasjon på sin etappe. Thingnes Bø brukte to ekstraskudd på liggende skyting, men leverte en lynrask serie på stående skyting og sikret norsk ledelse på 30 sekunder inn på siste etappe.

Som ankermann forsvarte Christiansen den norske ledelsen. Christiansen brukte bare ett ekstraskudd på hver av sine to skytinger og gikk Norge inn til seier.

Helgens verdenscupkonkurranser er de siste før VM i Oberhof begynner 8. februar.