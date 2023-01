NM-stafettene går som planlagt tross sprengkulde – marginalt under kuldegrensen

NTB

Sprengkulda slipper ikke taket i NM-byen Gjøvik, men målinger marginalt under kuldegrensen gjør at langrennsstafettene går som planlagt.

Arrangøren tok beslutningen om å gjennomføre rennene etter et jurymøte søndag morgen. I forkant var det gjort temperaturmålinger som viste et antall kuldegrader som gjør at man holder seg marginalt innenfor de 18 som er grensen for å gjennomføre renn.

Ved 8-tiden ble det målt 18,6 minusgrader på den kaldeste punktet i løypa. Da valgte arrangøren og utsette avgjørelsen om gjennomføring. Ved 10-tiden viste tilsvarende kuldemålinger 17,9 grader på det kaldeste.

Dermed berget man rennet med minste mulige margin.

Samtidig opplyser arrangøren at temperaturutviklingen vil bli fulgt nøye fram mot starten på herrestafetten klokken 13.30. Kvinnestafetten begynner 11.

Avlyst lørdag

Lørdag førte sprengkulda til avlysning på Vind skistadion. Da var det fellesstartene med skibytte som gikk fløyten for NM-arrangørene.

I forkant av søndagens stafetter er det tatt flere grep i håp om å kunne gjennomføre rennene som planlagt. I samråd med Norges Skiforbund har rennledelsen valgt å korte ned traseen som skal brukes til 2,5 kilometer.

Hensikten er at løperne slipper å gå gjennom den delen av løypa der det lørdag var målt de laveste temperaturene.

– Vi har en bekkedal, som det alltid er kaldt i. Det er et punkt som er litt kritisk, sa rennleder Ole Henrik Evensen til NTB lørdag.

Kun klassisk

Ved siden av å korte ned traseen, er det også lagt opp til at samtlige tre etapper på NM-stafetten skal gås i klassisk stil. Starttidspunktene for rennene ble i tillegg skjøvet lenger ut på dagen i håp om at temperaturen har steget da.

Kvinnestafetten skulle startet allerede klokken 9.

Strindheim er regjerende mester på kvinnesiden, mens Lyn har samme status på herresiden.