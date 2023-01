Ny pallplass til Granerud i Sapporo – Forfang på femte

NTB

Halvor Egner Granerud ledet etter første omgang, men slo av flere meter i andre og endte på andreplass i verdenscuprennet i hopp i Sapporo søndag.

Nordmannen ledet etter første omgang med et hopp på 140 meter, en meter kortere enn Ryoyu Kobayashi, men fikk en bedre poengsum med tre ganger 19,5 i stilkarakterer.

I andre omgang landet Kobayashi på 143 meter, mens Granerud slo av til 135,5 og måtte gi tapt for hjemmehåpet Kobayashi – som tok sin andre seier på de tre verdenscuprennene som har gått i Sapporo.

Kobayashi endte opp med 280,9 poeng, mens Granerud fikk 268,9.

Granerud står dermed igjen med to andreplasser og en tredjeplass når oppholdet i Japan er over for denne gangen.

Johann André Forfang hadde dagens lengste hopp på 143,5 meter i første omgang, noe som holdt til en tredjeplass. I finaleomgangen klarte han bare 127 meter og falt dermed ned til femteplass totalt.

Tyskeren Markus Eisenbichler hoppet seg opp fra en sjuendeplass i første omgang til en tredjeplass i finaleomgangen etter hopp på 140,5 og 139,5 meter.

Kristoffer Eriksen Sundal endte på 15. plass med hopp på 132,5 og 129 meter, mens verken Marius Lindvik, Benjamin Østvold, Robert Johansson eller Daniel Andre Tande klarte å hoppe seg videre fra første omgang.