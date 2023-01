Fana overrasket Nantes – snudde til seier i europaligaen

NTB

Fana så ut til å gå mot sitt tredje strake tap i europaligaen i håndball, men snudde kampen etter pause og slo Nantes 30-28 på hjemmebane.

Med 17-11 i den andre omgangen ble det full jubel i Fana Arena lørdag kveld.

– Akkurat nå er jeg mest skjelven og lettet, men utrolig glad. Det er helt sykt at vi fikk det til, sa Fanas keeper Ida Drønen til Bergensavisen.

Drønen vartet opp med flere imponerende redninger i kampen hvor hun steppet inn for den skadde keeperen Olivia Lykke Nygaard.

Tidlig i første omgang viste det seg vanskelig for hjemmelaget å sette ballen i nettet. De scoret ikke sitt første mål før fem minutter hadde gått. Da hadde de allerede sluppet inn tre baklengsmål.

Etter det første målet begynte hjemmelaget å finne flyten og utfordret de franske gjestene. Det ble en voldsom målveksling mellom de to lagene, og begge lag vartet opp med ekstravagant håndball i Bergen. Mot slutten av første omgang viste gjestene hva de var kapable til og økte ledelsen til 17-13.

Fanas toppscorer ble Aurora Kjellevold Hatle med sju mål på åtte forsøk. Totalt var ni av Fanas spillere på scoringslisten.

Neste kamp i europaligaen for Fana er 5. februar. Da møter de dagens motstandere på bortebane.

Etter lørdagens seier har Fana to poeng i gruppespillet i turneringen, og håpet om avansement lever. 2.- og 3.-plassen i gruppen har like mange poeng mens 1.-plassen Ikast Håndball troner på toppen med seks poeng. De to beste går videre til sluttspillet.

Molde spilte tidligere lørdag. De tapte 22-30 mot ungarske Siofok KC.