Svindal hyller historiske Kilde: – Ingen tvil om hvem som er best i verden

NTB

Alpinlegenden Aksel Lund Svindal er mektig imponert over sin arvtaker Aleksander Aamodt Kilde etter at han vant lørdagsklassikeren i Kitzbühel.

– Det er ingen tvil om hvem som er best i verden. Det er vel en slags utklassing, kan du si, sier Svindal til NTB.

Kilde sikret som første norske utforkjører seier i lørdagsklassikeren i full løype fra toppen i Kitzbühel lørdag.

Lommedalen-løperen utklasset resten av verdenseliten og endte 67 hundredeler foran franske Johan Clarey på 2.-plass.

– Det er det største du kan vinne av verdenscuprenn. For en østerriker er nok dette omtrent like stort som VM-gull. Og øyeblikket her … I OL og VM kan du komme i mål til 5.000 tilskuere, her er det 50.000, foreller Svindal.

40-åringen er den mestvinnende norske alpinisten med 36 seirer i verdenscupen. Han lar seg likevel imponere stort over Kildes maktdemonstrasjon.

– Han har blitt komplett. Du ser det på de rennene han har gjort i år. Det er ingen deler av løypa hvor de andre kjører fra han. Han er solid over alt, sier Svindal og fortsetter:

– Når han da, sånn som i dag, finner balansen mellom for mye og akkurat passe risiko, er han uslåelig.

Alpinistenes sportssjef, Claus Ryste, lar seg også imponere over lagets store fartskanon.

– Vi kjører hver dag for å vinne, men dette er det største rennet. Å få lov til å vinne da, tror jeg han nyter litt ekstra, sier Ryste til NTB.