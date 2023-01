Lotta Udnes Weng smadret konkurrentene på 10-kilometeren i NM – viste seg fram foran VM

NTB

Lotta Udnes Weng (26) var i en klasse for seg selv på kvinnenes 10 kilometer fri teknikk i ski-NM. Blir det mer enn sprint på henne i VM?

I tvillingsøster Tirils sykdomsfravær fulgte Weng opp torsdagens sprintsølv med gull etter et forrykende distanseløp. Hun knallet til fra start og ledet klart allerede på første mellomtid. Siden bare økte hun. I mål var hun 23,2 sekunder foran Ragnhild Haga på 2.-plass.

Etter en måneds pause fra konkurranser var Helene Marie Fossesholm tilbake med 3.-plass.

– Dette var mitt beste distanserenn noen gang. Jeg har aldri vært på dette nivået før. Jeg har aldri følt meg så bra heller og får prøve å gjenskape dette ved en senere anledning, sa Lotta Udnes Weng til NTB.

– Det passer bra det med tanke på at VM bare er en måneds tid unna?

– Ja, dette var et viktig renn for mange av oss, og jeg er veldig glad for at det gikk så bra i dag.

Lotta Udnes Weng hadde en klart målsetting før start. Hun tenkte på det som venter neste helg i verdenscupen.

– Jeg var egentlig ganske avslappet foran dette løpet, men målet var å kvalifisere meg til andre renn enn bare sprint i Les Rousses neste helg. Det var det som var tanken i dag, at jeg skulle slå meg inn på distanselaget til neste helg.

Mål

– Er målet å gå 10-kilometeren i fri teknikk også i VM?

– Etter i dag så slår tanken meg, men det er tett om plassene. Det er mange som har gått bra i skøyting i år. Både Heidi (Weng) og Ingvild (Flugstad Østberg) har vært på pallen, og Tiril (tvillingsøster Udnes Weng) og Anne Kjersti (Kalvå) har vært oppe der i alt de har stilt opp på, sa NM-vinneren og fortsatte:

– Det er veldig tett om plassene, men jeg får bare å fortsette å levere gode renn. 10-kilometeren i Frankrike blir veldig viktig. Jeg får bare fortsette å gå gode renn, så mye mer enn det får jeg ikke gjort.

Der Lotta Udnes Weng var rolig og avslappet var sølvvinner Haga det motsatte.

Haga fikk korona etter åpningsrennet på Beitostølen og har ikke gått verdenscup i vinter, men hun viste at hun er på vei til å finne formen.

– Jeg var så nervøs at jeg nesten ikke greide å teste ski. Spenningen har bygd seg opp siden november, for jeg fikk korona på et veldig dårlig tidspunkt. Jeg har jobbet veldig for å komme tilbake, og spenningen bikket nesten over., Jeg er veldig glad for 2.-plassen, sa hun på pressekonferansen etter rennet.

Håpet på mer

Hjemmefavoritten Østberg gikk renn for første gang på en måned. Hun fikk sitt store gjennombrudd sist det var NM på Vind skistadion i Gjøvik, i 2009. Da spurtet hun ned Therese Johaug og Kristin Størmer Steira og tok et sensasjonelt gull i skiathlon. Fredag havnet hun så vidt utenfor pallen.

Det var ett sekund opp til Fossesholm på bronseplassen.

– Jeg hadde håpet på litt bedre svar i dag, jeg skal ikke si annet enn det. Jeg gjorde mitt beste, og det var det løpet jeg fikk til i dag, sa hun til NRK.

Bare fire av elleve elitelandslagsløpere startet fredagens renn. Juniorene Milla Grosberghaugen Andreassen og Tuva Anine Brusveen-Jensen imponerte med henholdsvis 6.- og 10.-plass.