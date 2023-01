Målgivende for Zuccarello i Wild-tap

Minnesota Wilds Mats Zuccarello noterte seg for en assist i torsdagens 2-5-tap mot Carolina Hurricanes. Foto: Karl B DeBlaker / AP / NTB

NTB

Mats Zuccarello noterte seg for målpoeng igjen, men kunne ikke hindre at Minnesota Wild tapte 2-5 for Carolina Hurricanes i fredagens NHL-oppgjør.