Haalands første mål for året da Manchester City vendte 0-2 til 4-2 over Spurs

Manchester City ble buet av banen til pause på 0-2 mot Tottenham, men vendte til 4-2-seier. Erling Braut Haaland scoret sitt første mål i 2023.

Haaland misset tre gode sjanser i den første omgangen, og publikum var frustrerte. Helt på tampen av omgangen scoret gjestene fra London to ganger etter svakt forsvarsspill av blåtrøyene, og City så ut til å være på vei mot sin tredje strake hjemmekamp uten seier.

Etter pause kom sceneskiftet. I løpet av tolv minutter vendte hjemmelaget kampen sin vei med scoringer av Julian Alvárez, Haaland og Riyad Mahrez. Sistnevnte chippet inn 4-2 i sluttminuttene. Mahrez var involvert i alle fire målene og var banens gigant.

– Det var stille i garderoben en stund i pausen, men så oppmuntret manageren oss. Jeg synes vi var glimrende i den andre omgangen, sa Jack Grealish til Sky Sports.

– Manageren minnet oss om at vi har vendt kamper fra 0-2 tidligere. Vi viste hvem vi er. Det var litt flaks også, men vi gjorde oss fortjent til det, sa Mahrez til Sky.

Haaland stanget inn 2-2-målet i det 53. minutt. Det var hans første scoring på 333 spilte minutter. Han scoret sist mot Everton nyttårsaften.

Nordmannen har ikke vært like brennhet som vanlig den siste tiden, og i det 11. minutt fikk vi se et eksempel på det. Han fikk ballen umarkert ved lengste stolpe på et hjørnespark fra høyre og hadde god tid til å sikte seg inn, men nøyde seg med å bredside ballen veikt inn i midten, der den ble blokkert.

I det 42. minutt gikk en bakromspasning fra Nathan Aké over Eric Dier og nådde Haaland, men han lyktes ikke med førsteberøringen, og da han kom til avslutning hadde Hugo Lloris nådd ut slik at han blokkerte.

Ett minutt senere slo Rodri et innlegg som fant hodet til Haaland inne i målgården, men han fikk ikke ballen under tverrliggeren.

Stygg blemme

Tottenham viste seg hele kampen svært kontringsvillig og skapte trøbbel for City med presset sitt. I det 44. minutt tvang gjestene fram en stygg blemme av City-keeper Ederson, og Dejan Kulusevski gjorde 0-1.

Ederson fikk et tilbakespill fra Aké og rullet ballen ut til Rodri uten å se at han var presset av Rodrigo Bentancur. Rodri taklet ballen unna, men rett til Kulusevski, som scoret. På sidelinja gikk Pep Guardiola ned på huk i frustrasjon.

På overtid i omgangen gjenvant Harry Kane ballen etter at en kontring ble stoppet. Han vant ballen fra Rodri inne i feltet og la inn. Ederson slo ballen ut, men rett på hodet til Emerson Royal, som nikket inn.

Buropene fulgte blåtrøyene i garderoben, men etter pause skulle jubel dominere.

Vendingen

Reduseringen kom allerede i det 51. minutt. Mahrez tok seg til dødlinja og la inn. Ilkay Gündogan gikk i hodeduell, men fikk ikke fart på ballen. Lloris rykket ut, men greide ikke å slå ballen unna, og Alvárez beinet den i mål.

To minutter senere ble det 2-2. Rodri chippet ballen inn i feltet, og Mahrez nikket tversover til Haaland, som kom i fart og stanget ballen i nettaket.

I det 59. minutt fikk Tottenham en eventyrlig sjanse til å ta ledelsen igjen. Kulusevski raidet på høyresiden og fant Ivan Perisic, som avsluttet i helt fri posisjon. Rico Lewis kom i veien for skuddet, og vi ham spratt ballen i tverrliggeren og ut.

I stedet kom 3-2-målet fire minutter senere. På en opprulling fra venstre til høyre kom ballen til Mahrez. Perisic satte seg helt ut av spill i et forsøk på å bryte, og City-kapteinen satte fart inn i feltet. Han skjøt fra spiss vinkel, og Lloris slapp inn et nytt tabbemål da han lot den gå inn ved nærmeste stolpe.

4-2-målet kom da Clement Lenglet ikke greide å håndtere et langt utspark fra Ederson, og Mahrez kom alene gjennom.

Med seieren er City bare fem poeng bak serieleder Arsenal, men med en kamp mer spilt.