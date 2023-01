MLS-spiller med fortid i Tottenham døde i ulykke

NTB

Fotballspilleren Anton Walkes, som innledet karrieren i Tottenham, døde torsdag i en ulykke i Florida, opplyste hans klubb Charlotte FC. Han var 25 år gammel.

MLS-klubben meldte at han døde tidlig torsdag, uten å opplyse ytterligere detaljer. Ifølge Miami Herald var han involvert i en kollisjon mellom to båter i Miami.

– Alle i klubben vår er knust over Antons tragiske død, sa Charlotte-eier David Tepper i en uttalelse.

Walkes er fra London og innledet karrieren i Tottenham. Han spilte en ligacupkamp for førstelaget før han fortsatte karrieren i Portsmouth og senere i MLS-klubben Atlanta United. Han kom til Charlotte i fjor og spilte 23 MLS-kamper i 2022-sesongen.

– Vi er svært lei for å høre at vår tidlige spiller Anton Walkes er død, tvitret Tottenham og opplyste at spillerne ville bære sørgebind i torsdagens kamp mot Manchester City.