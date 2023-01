Carew har fått jobb i Norges Fotballforbund

NTB

Tidligere landslagsspiss John Carew er ansatt i en 80 prosent engasjementsstilling i Norges Fotballforbund og skal jobbe med barn og unge.

Engasjementet gjelder ut 2024, opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til idretten. Fotball er fortsatt en viktig del av mitt liv. Det blir fint å kunne bidra med å utvikle en ny generasjon spillere, sier Carew.

Fakta om John Carew Dette er fotballprofilen John Carew: * Fullt navn: John Alieu Carew * Alder: 43 år (født 5. september 1979) * Aktiv karriere: 1995-2012 * Klubber: Lørenskog, Vålerenga, Rosenborg, Valencia (Spania), Roma (Italia), Besiktas (Tyrkia), Lyon (Frankrike), Aston Villa (England), Stoke (England), West Ham (England). * A-landskamper/mål: 91/24 * Har jobbet som skuespiller siden 2014. * Ble i november i fjor dømt til ett år og to måneders ubetinget fengsels for grovt uaktsomt skattesvik. * Aktuell: Er ansatt i en engasjementsstilling i Norges Fotballforbund der han skal jobbe inn mot barn og unge.

Carew ble i fjor dømt for grovt uaktsomt skattesvik og dømt til ett år og to måneders ubetinget fengsel. Han håper å kunne tiltre stillingen mens han soner med fotlenke og vil søke Kriminalomsorgen om dette, skriver NFF.

Tøffe tak

– Det er tøffe tak for John nå. Han er dømt for grovt uaktsom skatteunndragelse og skal gjøre opp for seg. Det er fint at han ønsker å bidra med sin kompetanse overfor barn og unge. Kanskje får han også muligheten til å jobbe som en del av soningen. Det er i så fall vinn-vinn. Det føles riktig å gi ham denne muligheten og samtidig få tilbake en kapasitet til norsk fotball, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Carew spilte 91 landskamper for Norge. Han spilte også for Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Besiktas, Lyon, Aston Villa, Stoke og West Ham før han la opp i 2012.

– Mye å bidra med

– John tok kontakt med oss før jul med et ønske om å få bidra i norsk fotball. Dette var noe han hadde tenkt på en stund, men som virkelig hadde aktualisert seg etter at han i vinter ble dømt til fengselsstraff for uaktsom skatteunndragelse. Det er en vanskelig periode for John nå, og han ønsker å bidra inn i noe som oppleves meningsfullt, sier generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken.

– Med sin fotballbakgrunn har John mye å bidra med overfor barn og unge i fotballen. Vi er glade for å kunne rekke ut en hånd og for at NFF kan få bruke hans erfaring og kapasitet i norsk fotball. Vi er derfor enige om et engasjement ut 2024, fortsetter han.