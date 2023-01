Kilde jakter VM-revansje i storform: – Skal ikke stå på selvtilliten

NTB

I februar skal Aleksander Aamodt Kilde jakte sin første VM-medalje i franske Courchevel. Før det har han allerede sanket inn seks seirer i verdenscupen.

– Nå får jeg muligheten til å revansjere meg litt, og det er bra når man er i form, sa en innbitt Kilde til NTB over telefonen fra hotellrommet i Wengen.

Lommedølen hadde noen timer tidligere kjørt ned til dobbeltseier i Sveits. Det var Kildes 19. verdenscupseier og gjorde at han gikk forbi Lasse Kjus.

– Det er jo helt ekstremt. Jeg synes det er utrolig inspirerende og motiverende at man klarer å nå de målene man har jobbet for veldig lenge. Jeg har allerede nådd lenger enn jeg noen gang hadde trodd, sa Kilde.

Nå er Kjetil André Aamodt, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og Aksel Lund Svindal de eneste nordmennene som har vunnet flere renn på det øverste nivået.

– Det skal ikke stå på selvtilliten nå, nei. Det har vært en utrolig start på sesongen, så VM ser jo utrolig lyst ut, sa Kilde.

30-åringen har imidlertid et litt ambivalent forhold i alpin-VM. Det har nemlig aldri helt latt seg gjøre når det kommer til å sanke VM-titler for Kilde.

Mye å revansjere

– Jeg har jo to 4.-plasser og én 6.-plass fra St. Moritz (2017). I Åre (2019) var jeg ikke i så god form og hadde nytt utstyr, så det funket ikke så bra for meg. Cortina (2021) var jeg skadet, og nå er vi her, fortalte han.

Under super-G-rettet i St. Moritz skilte det bare tre hundredeler mellom Kilde på den sure 4.-plassen og Manuel Osborne-Paradise på bronseplass.

– Hvor mye hadde en VM-medalje betydd for deg?

– Jeg synes det hadde vært veldig kult. Det er på en måte det eneste som mangler. Så det setter jeg veldig høyt på lista, svarte fartskanonen.

Han innrømmer imidlertid at en VM-medalje likevel ikke henger høyest på lista.

– Jeg setter også det å vinne vanlige verdenscuprenn veldig høyt. Det at jeg klarte dobbel i Wengen, det er vel kanskje høyere på lista for å være helt ærlig.

– Utfordrende

I 2023 kjøres alpin-VM i franske Courchevel for herrene, mens damene skal kjøre i Meribel.

– Løypa er relativt utfordrende. Det går sving i sving, som vil bety at man spesielt i den nedre delen får lite pauser. Den er ganske lang og isete, og jeg tror den kan passe meg bra. Jeg er veldig klar og ganske revansjelysten i den traseen fra i fjor, fortalte bærumsgutten.

Forrige sesong endte Kilde som nummer fire i både utfor- og super-G-rennene som ble kjørt der i verdenscupen.

Det skal han gjøre alt for å unngå under VM.

– I VM kan alt skje og plutselig står man der og gjør de feilene man absolutt ikke skulle gjøre. Men det er sånn man ikke må tenke på. Man må bare ha fokus på det man kan gjøre noe med, la hjulene rulle og føle at man kan vinne. Det er en utrolig deilig følelse.

Kilde skal etter planen kjøre kombinasjon, super-G og utfor under VM i Courchevel/Meribel.