Frustrert Ruud ute av Australian Open

NTB

Tennisstjernen Casper Ruud tapte 1-3 for amerikanske Jenson Brooksby og røk med det ut i annen runde av Grand Slam-turneringen Australian Open.

Ruud tapte med sifrene 3-6, 5-7, 7-6 (7-4), 6-2. 24-åringen var tydelig frustrert i store deler av torsdagens 2.-rundeoppgjør i årets første Grand Slam-turnering. Han måtte dessuten ta en medisinsk timeout etter annet sett av uviss årsak. Han måtte også ta en lang pause etter tredje sett.

Ruud kom til storturneringen i Melbourne som andreseedet etter at verdensener Carlos Alcaraz måtte melde forfall som følge av skade. Ettersom Rafael Nadal røk ut i første runde, var Ruud den best rangerte igjen i turneringen foran annen runde. Der måtte også han takke for seg.

Kampen på hovedbanen Rod Laver Arena varte i rett under fire timer.

– Casper er en kriger. Jeg visste at det ville bli en bra kamp, og jeg er veldig stolt av mentaliteten jeg viste etter at tredjesettet ikke gikk min vei, sa Brooksby til arrangøren.

Verdenstoer

Ruud kunne blitt verdensener om han hadde tatt seg til finalen i Melbourne. Nå kan hans status om verdenstoer stå for fall. Han tok over den da Nadal mistet sine rankingpoeng etter fjorårets seier i Melbourne. To spillere bak kan ta igjen nordmannen. Det er tidligere verdensener Novak Djokovic, som har vunnet Australian Open ni ganger, og greske Stefanos Tsitsipas.

Ruud spilte to Grand Slam-finaler sist sesong i Roland-Garros og US Open, men tapte begge. Sistnevnte spilles i likhet med Australian Open på hardcourt.

Neste Grand Slam-turnering er Roland-Garros i månedsskiftet mai-juni. Prestisjeturneringen i Paris spilles på grus, noe som har vært Ruuds foretrukne underlag så langt i karrieren.

Fjerde runde

Nordmannen har fjerde runde som beste resultat i Australian Open, mens 22 år gamle Brooksby deltar i Grand Slam-turneringen for første gang.

– I fjor hadde jeg korona, men forhåpentligvis er dette den første turneringen av mange her, sa amerikaneren.

I tredje runde møter han landsmann Tommy Paul.

Ruud slo Brooksby da de to møttes Masters 1000-turneringen i Roma i fjor, men torsdag viste amerikaneren langt bedre takter. Han er rangert som nummer 39 i verden.

Etter en jevn start på kampen ble Ruud brutt i sitt fjerde servegame. Da han også ble brutt i det neste, vant Brooksby det første settet 6-3.

Tidlig i annet sett brøt begge hverandre i løpet av de fire første servegame. I det femte hadde Ruud en kjempemulighet til å bryte på nytt, men han rotet bort tre bruddballer.

Duellantene fulgte hverandre til 5-5, og da Brooksby vant eget servegame og deretter brøt nordmannen, vant han 7-5.

Amerikansk jubel

Etter en kort pause i garderoben kom Ruud ut igjen til tredje sett, men allerede i sitt første servegame ble han brutt. Han hentet seg inn igjen med et brudd på Brooksbys serve like etter.

I sitt tredje servegame ble Ruud brutt igjen. Da tok Brooksby ledelsen, men da han kastet bort tre matchballer, utlignet Ruud til 5-5. Brooksby virket svært sliten og var frustrert da han ikke greide å avgjøre.

Det utnyttet Ruud som sendte kampen til fjerde sett med 7-4-seier i tiebreak. I starten på det fjerde settet gjorde Brooksby som i det tredje og brøt Ruud med en gang.

Der Brooksby virket sliten i tredje sett, var det få tegn til det i det fjerde. Han brøt også Ruud i nordmannens andre servegame og tok ledelsen 3-0. Ruud brøt tilbake og reduserte til 1-3, men han greide nok en gang ikke å holde poenget på egen serve.

Ruud greide ikke å hente seg inn fra 1-4 og tapte.