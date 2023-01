United-seieren glapp på overtid – superfrispark ga Crystal Palace 1-1

NTB

Michael Olises kunstverk av et frispark på overtid, som gikk tverrligger-inn i krysset fra 25 meter, ga Crystal Palace 1-1 mot Manchester United.

Dermed ble Erik ten Hags utvalgte snytt for sin 10. strake seier. Bruno Fernandes så ut til å ha ordnet den med sin scoring i slutten av første omgang, etter fint forarbeid av Christian Eriksen.

David de Gea tok også fram et par feberredninger som så ut til å frede United-målet på Selhurst Park. Han leverte strålende parader på Odsonne Edouards kjempeskudd mot lengste kryss i det 40. minutt og på Marc Guehis hodestøt i det 75. minutt.

Både United og Palace hadde store sjanser til å avgjøre etter utligningen, men det ble ett poeng til hver.

– Vi kontrollerte kampen og scoret et fint mål. Det var ikke en topp-topp-prestasjon, men det var OK. Vi burde ha satset mer på et mål til. Med 2-0 ville det vært over. Vi må lære av det, sa ten Hag til Sky Sports.

– Jeg synes vi fortjente et poeng. Det var vanskelig mot et veldig godt lag, men vi greide å holde oss i kampen, og det siste kvarteret presset vi dem, sa Palace-manager Patrick Vieira til Sky.

Mister storkampen

Med seier ville United klatret til 2.-plass og vært bare seks poeng bak Arsenal, som er motstander under et nytt London-besøk søndag. Nå er laget åtte poeng bak.

Casemiro pådro seg gult kort ti minutter før slutt. Det setter ham utenfor søndagens storkamp.

– Det var instinkt. Han prøvde å ta ballen, og så bommet han, sa ten Hag.

Casemiro var centimeter fra å sette ballen i åpent mål i fjerde tilleggsminutt. Sekunder senere kom Wilfried Zaha gjennom i motsatt ende av banen, men han ble taklet av Aaron Wan-Bissaka i siste sekund.

– Hadde det vært en annen spiller enn Wan-Bissaka, ville han ikke tatt ham igjen, sa Vieira.

Fin scoring

Edouard hadde kampens første store sjanse da han gikk av Raphaël Varane og fyrte løs fra 16-meterstreken fem minutter før pause. De Gea tippet ballen i tverrliggeren og over.

Et par minutter senere tok United ledelsen. Eriksen spilte vegg med Marcus Rashford på venstresiden og satte fart inn i feltet mellom to motspillere. Han slo skrått ut til Fernandes, som hadde tid og rom til å sikte seg godt inn og plassere ballen i mål ved lengste stolpe.

Wout Weghorst spilte fra start i sin debut for United etter at han ble hentet på en leieavtale av sin nederlandske landsmann ten Hag. Det nærmeste han kom scoring var en nikk på nettaket etter en halvtime.

Med seier ville United hatt sin lengste seiersrekke på 14 år, men slik gikk det ikke. Laget er bak Manchester City på målforskjellen, og Erling Braut Haalands lag kan dra fra i sin hengekamp mot Tottenham torsdag.

Stygg smell

VM-vinner Lisandro Martínez pådro seg en hodesmell på 25-årsdagen. Han gikk i hodeduell med Edouard og ble truffet av Palace-spillerens albue. Blodig og tilsynelatende omtåket fikk han tilsyn i mange minutter, før han ble påført en bandasje, byttet av seg den blodige trøya og fortsatte kampen.

Det skjedde noen timer etter at IFAB, som forvalter fotballens regelverk, avslo et forslag om å tillate midlertidige bytter i fotballen ved hodeskader, for å hindre at spillere med hjernerystelse fortsetter å spille. Avgjørelsen ble mottatt med skuffelse av spillerforeninger.

I løpet av kampen fikk man også se en banestormer som tok «selfie» med spillere.