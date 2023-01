Lise Klaveness vil inn i Uefa-styret – stiller til valg i april

NTB

Fotballpresident Lise Klaveness stiller under Uefa-kongressen i Lisboa 5. april til valg i håp om å få plass i Uefa-styret. Det bekrefter hun overfor NRK.

Det skal velges ni styremedlemmer, og håpet er at Klaveness blir en av dem. Hun tok avgjørelsen om å stille etter en tre timer lang samtale med Uefa-president Aleksander Ceferin forrige uke.

– Jeg vet at det blir vanskelig. Presidenter stemmer på hverandre. De fleste har sittet lenger enn meg og kjenner hverandre. Det er større nasjoner, og det har bare vært én kvinnelig valgt person der før, oppsummerer Klaveness innvendingene overfor NRK.

– Etter mange diskusjoner med styret og med meg selv, har vi landet på at jeg bør stille meg til disposisjon. Vi bør lene oss inn og prøve å komme til bords, selv om det blir vanskelig.

Klaveness fikk stor oppmerksomhet verden over med sin tale på Fifa-kongressen i mars i fjor, da hun kritiserte både det internasjonale fotballforbundet og VM-verten Qatar.

Usikker på støtte

Torsdag i forrige uke var hun i Slovenia for å møte Ceferin. Der snakket de blant annet om hennes mulige kandidatur.

– Han leder jo dette styret, har stor støtte i Europa og kommer til å bli gjenvalgt. Det var viktig for meg å snakke med ham før jeg går ut og sier at jeg stiller til valg, sier hun til statskanalen.

Hun sier at det var en god samtale, men at hun ikke fikk en klar følelse av om han støtter hennes kandidatur eller ei. En viss støtte fra Ceferin er trolig nødvendig for å nå opp i valget.

Under kongressen skal åtte styremedlemmer velges for fire år, ett for to år.

Det er krav om minst én kvinne i styret. I dag er franske Florence Hardouin eneste kvinne, men hun ble forrige uke suspendert av Frankrikes fotballforbund etter en konflikt med landets fotballpresident. Samme dag ble hun rammet av hjerteinfarkt, og hun ligger på sykehus.

Ikke representert

Uefa-styret har allerede to nordiske medlemmer. Det er svenske Karl-Erik Nilsson og danske Jesper Møller. Sistnevnte er på valg i april.

– Vi er fem fotballpresidenter i Norden, tre menn og to kvinner. To av dem sitter i Uefa-styret, og den finske presidenten stiller til Fifa-valg. De to siste er kvinner, og vi er de som ikke er representert, sier Klaveness.

Tidligere har Per Ravn Omdal sittet i Uefa-styret i mange år, fra 1992 til 2009. Den siste norske representanten i Uefa-styret var Karen Espelund, som var der som leder i kvinnekomiteen. Hun satt i Uefa-styret fra 2011 til 2016, da hun ble etterfulgt av Hardouin.